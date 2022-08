Mega Man Battle & Fighters : les jeux de baston Mega Man de la NeoGeo Pocket arrivent sur Switch

Mega Man Battle & Fighters, une compilation sur Nintendo Switch qui regroupe Mega Man : The Power Battle et Mega Man 2 : The Power Fighters sortis au début des années 2000. Parmi les rosters, on retrouve des personnages comme

Puisque Capcom ne semble pas décider à offrir un Mega Man un épisode next gen digne de ce nom, pourquoi ne pas se replonger dans le passé, à l'époque où le petit robot bleu de l'éditeur japonais était le roi du plateformer ? Chose que vous savez certainement moins, c'est que Mega Man a également tenter l'aventure du Versus Fighting, du temps de la NeoGeo Pocket Color. Il faut dire que SNK était très attaché aux jeux de baston sur ses consoles (de salon et portable) et l'idée de voir les personnages du monde de Mega Man s'affronter en 1v1 était très intéressant. Pour se remémorer le bon vieux temps, Capcom vient de commercialiser dès aujourd'huiProto Man, Bass ou encore Duo, chacun affichant ses attaques signaturtes. Au total, 40 boss devront être éliminés pour empêcher le Dr. Wily de dominer le monde, ce qui permettra de débloquer des données et des éléments graphiques sur eux.

Mega Man Battle & Fighters est disponible là, maintenant, en téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 7,99€.