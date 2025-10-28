Loulan The Cursed Land : la Chine nous envoie ce GOD OF WAR top-shot à l'ancienne ultra prometteur !

Si certains doutaient encore de la capacité de la Chine à remplacer l'Occident en matière de AAA et de jeux prometteurs, l'annonce de Loulan The Cursed Sand devrait peut-être vous faire changer d'avis. Il s'agit d'un jeu d'action qui reprend les codes du tout premier God of War de 2005, mais avec un gameplay modernisé. C'est développé par ChillyRoom, un studio chinois composé de 16 personnes, dont la plupart ont travaillé en Occident ou au Japon dans des studios comme Santa Monica Studio, FromSoftware, et PlatinumGames avant de retourner en Chine fonder leur propre société. L’influence de ces références est bien visible, que ce soit dans la chorégraphie des combats ou dans la proximité de la caméra pour accentuer l’impact des coups. D’ailleurs, David Jaffe, le créateur original de God of War, n’a pas caché son enthousiasme pour le projet lors d'un stream, ce qui a permis de donner un sérieux coup de crédibilité à la vision de ChillyRoom.
Graphiquement, le jeu promet de réinterpréter les paysages iconiques de l’Ouest lointain, du désert aux rivières de sable, dans un style à la fois réaliste et stylisé. La direction artistique semble clairement chercher à émerveiller et à créer un monde unique, tout en restant fidèle à l’atmosphère mystérieuse de Loulan. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais le jeu est attendu sur PlayStation 5 et PC, puisqu'il fait partie du programme China Hero Project.