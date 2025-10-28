Si certains doutaient encore de la capacité de la Chine à remplacer l'Occident en matière de AAA et de jeux prometteurs, l'annonce de Loulan The Cursed Sand devrait peut-être vous faire changer d'avis. Il s'agit d'un jeu d'action qui reprend les codes du tout premier God of War de 2005, mais avec un gameplay modernisé. C'est développé par ChillyRoom, un studio chinois composé de 16 personnes, dont la plupart ont travaillé en Occident ou au Japon dans des studios comme Santa Monica Studio, FromSoftware, et PlatinumGames avant de retourner en Chine fonder leur propre société. L’influence de ces références est bien visible, que ce soit dans la chorégraphie des combats ou dans la proximité de la caméra pour accentuer l’impact des coups. D’ailleurs, David Jaffe, le créateur original de God of War, n’a pas caché son enthousiasme pour le projet lors d'un stream, ce qui a permis de donner un sérieux coup de crédibilité à la vision de ChillyRoom.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Loulan The Cursed Land : la Chine nous envoie ce GOD OF WAR top-shot à l'ancienne ultra prometteur !" /> <meta itemprop="description" content="Si certains doutaient encore de la capacité de la Chine à remplacer l'Occident en matière de AAA et de jeux prometteurs, l'annonce de Loulan The Cursed Sand devrait peut-être vous faire changer d'avis."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/o/loulan-the-cursed-sand/vv/loulan-the-cursed-sand-69089684aa140.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/loulan-la-chine-nous-envoie-ce-god-of-war-a-l-ancienne-ultra-prometteu-131330.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37236.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/o/loulan-the-cursed-sand/vv/loulan-the-cursed-sand-69089684aa140.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Si certains doutaient encore de la capacité de la Chine à remplacer l'Occident en matière de AAA et de jeux prometteurs, l'annonce de Loulan The Cursed Sand devrait peut-être vous faire changer d'avis."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M02S" />





Lejeu puise sa matière première dans un mythe bien réel : celui du royaume disparu de Loulan, cité engloutie par le désert du Taklamakan. Le lore s’inspire d’une vraie découverte archéologique, la Princesse de Xiaohe, une momie vieille de plus de 3 800 ans. Cette référence historique donne un angle original au jeu, avec un mélange d’histoire et de fantastique, où un guerrier ressuscité parcourt des paysages désertiques réinventés, ponctués de factions mystérieuses et de créatures mythiques. Dans la peau du Sable Maudit, un guerrier squelette capable de manipuler le sable, le joueur explorera l’ancien royaume de Loulan sur la Route de la Soie. L’originalité du protagoniste réside dans ses deux formes : une silhouette sableuse, équilibrée et mobile, et une forme osseuse, puissante pour les affrontements multiples. La mécanique s’articule autour de la manipulation du sable, qui sert à la fois de corps, de projectile et d’arme. On devine un gameplay mêlant arcade, hack’n slash et quelques touches de Souls-like, notamment dans le rythme et la gestion des ennemis. Le studio évoque une vision artistique proche de la dark fantasy orientale, à mi-chemin entre un Prince of Persia et un God of War, avec des combats dynamiques et des mises en scène particulièrement musclées.

Graphiquement, le jeu promet de réinterpréter les paysages iconiques de l’Ouest lointain, du désert aux rivières de sable, dans un style à la fois réaliste et stylisé. La direction artistique semble clairement chercher à émerveiller et à créer un monde unique, tout en restant fidèle à l’atmosphère mystérieuse de Loulan. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais le jeu est attendu sur PlayStation 5 et PC, puisqu'il fait partie du programme China Hero Project.



























