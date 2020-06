Lost in Random : un trailer pour le nouveau jeu des créateurs de Fe

Zoink était présent à l'EA Play Live avec une toute nouvelle vidéo dédiée à Lost in Random dans laquelle on a pu découvrir un peu plus de gameplay. Initialement annoncé lors de l'E3 2019, le nouveau titre des créateurs de Fe va mélanger des éléments puzzle-game avec des combats, et une dose de hasard, puisqu'un dé dirige le royaume où se déroule le jeu. Heureusement, un autre dé appelé Dicey va épauler l'héroïne, et lui apprendre à accepter les éléments aléatoires, tout en minimisant les risques. Lost in Random sortira en 2021 sur PC et consoles, sans plus de précisions.