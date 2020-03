L.A. Noire VR : une mise à jour gratuite avec du nouveau contenu

Sorti en décembre 2017, L.A. Noire The VR Case Files est une compilation des meilleures affaires de l'inspecteur Cole Phelps en réalité virtuelle. Rockstar Games vient de déployer une mise à jour gratuite histoire de gonfler un peu le contenu du jeu. Bien qu'on aurait adoré bénéficier d'une nouvelle enquête, les joueurs vont tout de même pouvoir s'occuper avec trois mini-jeux : le stand de tir, le ring de boxe, et les courses de voitures.



Par ailleurs, le patch se charge de corriger divers bugs, et de rendre le jeu compatible avec d'autres casques VR tels que le Valve Index, le Vive Pro Eye, le Vive Cosmos, ou encore l'Oculus Rift S. Bref, cette mise à jour est une bonne excuse pour relancer ce jeu à la bande-son jazzy si suave.