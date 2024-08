Kunitsu-Gami Path of the Goddess : 500 000 joueurs ont adopté le jeu, merci le Game Pass ?

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess est la preuve que Capcom est capable de faire des jeux originaux entre deux épisodes de Resident Evil et un bon remake des familles. Jeu d'action-stratégie qui emprunte beaucoup aux Tower Defense, le tout baignant dans le folklore japonais, là où les Yokai brillent de mille feux, Kunitsu-Gami Path of the Goddess a séduit pas mal de monde. Selon les chiffres communiqués par Capcom, pas moins de 500 000 joueurs se sont laissés séduire par la proposition. Attention tout de même à ne pas confondre avec des ventes, d'autant que le jeu est sorti day one sur le Game Pass, ce qui a naturellement gonflé le nombre de curieux. Reste à savoir combien sont allés jusqu'au bout de l'aventure et ceux qui ont lâché après le premier boss.





Sorti le 19 juillet dernier,

En attendant, pour fêter ces bons chiffres, Capcom propose des DLC gratuits comprenant trois Talismans Mazo inédits, dont un issu d'une collaboration avec Okami :

Talisman Mazo : Benkei – Une fois ce talisman équipé, les villageois près de Soh effectuent une danse enchantée.

Talisman Mazo : Danse de la grue - Transforme les attaques normales de Soh en une danse envoûtante, accompagnée de feux d'artifice.

Talisman Mazo : Amaterasu - Avec ce Talisman, des fleurs éclatantes fleurissent sous les pieds de Soh lorsqu'il se déplace.





En plus de ces cadeaux uniques, une mise à jour du titre est maintenant disponible pour tous les joueurs. Elle comprend une nouvelle fonction de tri pour l’écran d'équipement des Talismans Mazo, ainsi que des corrections de bugs mineurs.