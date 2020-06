Kerbal Space Program 2 : une enquête révèle les coulisses du jeu, Take 2 mis en cause

En février dernier, le développement de Kerbal Space Program 2 a été particulièrement chamboulé. En effet, Take Two Interactive annonçait que le jeu allait désormais être réalisé en interne par un nouveau studio basé à Seattle, tout en restant sous l'égide de Private Division. On pensait alors que Star Theory avait été absorbé par le groupe de Strauss Zelnick (président), mais la réalité serait tout autre. Selon les informations du journaliste Jason Schreier, qui oeuvre depuis peu Bloomberg, il s'agirait ni plus ni moins d'une manoeuvre de Take Two Interactive pour récupérer Kerbal Space Program 2.

Dans son papier, l'ex-figure de Kotaku raconte que fin décembre 2019, la grande majorité des employés de Star Theory ont reçu un message plutôt inhabituel via LinkedIn. Il provenait d'un producteur exécutif de Take-Two Interactive et expliquait que Kerbal Space Program 2 allait être retiré au studio pour être confié à un autre développeur. La missive demandait à chacun d'eux s'il souhaitait être recruté par cette nouvelle structure au même poste, et à des conditions avantageuses - une prime à la signature, un bon salaire, des bonus et une couverture médicale.

Le jour suivant, une explication fut donnée par les fondateurs de Star Theory, à savoir Bob Berry et Jonathan Mavor. En fait, les deux hommes étaient en discussion avec Take Two Interactive au sujet d'un possible rachat du studio, mais les deux parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le prix de l'opération. Les deux co-fondateurs ont donc refusé l'offre, poussant Strauss Zelnick et ses équipes à opter pour une stratégie plus agressive. Bob Berry et Jonathan Mavor avaient pourtant expliqué à leurs salariés que Star Theory disposait des finances nécessaires pour retomber sur ses pattes et les rémunérer le temps de trouver un nouveau projet. Mais cela n'a pas convaincu grand monde semble-t-il : plus d'un tiers des effectifs ont décidé d'intégrer la nouvelle structure de Take Two Interactive, dont le directeur du studio Jeremy Ables, et le directeur créatif Nate Simpson.

Entre cette vague de départs, l'absence de projet immédiat et le début de la pandémie de COVID-19, Star Theory a été contraint de mettre la clé sous la porte en mars dernier. Pas de panique concernant Kerbal Space Program 2, Take Two Interactive ayant bien l'intention d'en faire un titre de qualité en y mettant les moyens, même si l'histoire derrière tout ça est loin d'être reluisante.