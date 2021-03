Katana Zero : la petite perle de Devolver bientôt sur PS4 ? Tous les espoirs sont permis

Disponible depuis 2019 sur Nintendo Switch et PC, et l'année dernière sur Xbox One, Katana Zero pourrait débarquer prochainement sur PS4. C'est en tout cas ce que suggère l'ESRB qui a récemment classifié la petite perle de Devolver sur la console de Sony Interactive Entertainment. Pour ceux qui n'auraient pas encore mis les mains sur le titre d'Adult Swim Games, on rappelle que l'on y incarne un samouraï amnésique chargé d'accomplir des meurtres pour le compte de son psychiatre.En termes de gameplay, outre les combos que l'on peut claquer avec style, Katana Zero permet surtout de manipuler le temps afin de prendre le dessus sur les adversaires. Si ça commence à vous titiller, on vous conseille alors de jeter un oeil à notre test à cette adresse