Jurassic World Evolution 2 : un DLC pour intégrer les dinosaures du film Dominion

Jurassic World Evolution 2 prépare l'arrivée de ce blockbuster estival au cinéma et nous annonce l'arrivée d'une grosse extension qui aura évidemment pour thème le film d'Universal Studios. Baptisé "Dominion Biosyn", ce DLC offrira une toute nouvelle campagne qui permettra de rajouter tous les nouveaux dinosaures qu'on découvrir dans le film le 10 juin prochain. Du plus petit au plus imposant, ils seront tous présents et ils sont d'ailleurs présentés les uns à la suite des autres dans ce trailer dédiés. Pyroraptor, Thérizinosaure, Dimétrodon, Quetzlcoatlus et Gigantosorus, aucun ne manque à l'appel, sachant qu'on pourra aussi découvrir 6 nouvelles skins de dinosaures et

Avec l'arrivée dans une dizaine de jours de Jurassic World Dominion, le jeu vidéo2 nouvelles variantes basées sur des dinosaures emblématiques de Jurassic World Dominion, à savoir une version 2022 cicatrisée du T-Rex, et une autre avec des plumes. Il faudra cependant s'acquitter de la somme de 19,99€ pour récupérer ce DLC Dominion Biosyn, disponible à partir du 14 juin prochain.