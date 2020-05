Journey to the Savage Planet : le jeu est disponible sur Switch, une version physique en approche

Typhoon Studios qui oeuvre désormais pour le compte exclusif de Google. " C'est une équipe AAA constituée de vétérans de l'industrie qui ont d'excellents rapports professionnels , avait confié Jade Raymond, la directrice de Stadia Games & Entertainment, lorsque le rachat fut officialisé au mois de décembre . Ils ont été capables de concevoir un jeu dans un délai très court et fourmillent d'idées pour le service. "



" Nous venons tout juste d'intégrer le groupe, nous n'avons donc pas pu avoir encore de réelles discussions sur ce que nous allons faire par la suite , a expliqué pour sa part Alex Hutchinson, l'un des fondateurs du studio. Mais je pense que nous allons rester relativement flexibles, car nous n'avons nullement l'intention de devenir une énorme structure."



Journey to the Savage Planet est disponible en téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 29,99€. C'est en effet ce qu'annonce 505 Games par le biais d'un communiqué officiel, où il est rappelé que le jeu est déjà en vente sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store) depuis le 28 janvier dernier. Bien sûr, ceux qui souhaitent savoir de quoi il en retourne peuvent toujours jeter un oeil à notre test . A noter que l'éditeur promet une version physique que l'on pourra se procurer à partir du 25 juin prochain, sachant que les Etats-Unis seront servis les jours suivants en fonction des stocks restants.N'oublions pas de préciser que Journey to the Savage Planet est développé par