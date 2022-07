John Romero, le créateur de Doom, recrute pour un nouveau FPS

Romero Games, le studio fondé par John Romero - qui n'est autre que le créateur de Doom - fait savoir par le biais de Twitter qu'il est actuellement à la recherche de talents. La raison ? Le développement d'un nouveau FPS aux côtés d'un éditeur majeur dont l'identité n'a pas filtré. Du coup, on peut s'attendre à un projet d'une certaine envergure, même s'il est préférable de ne pas s'emballer pour l'instant. Les postes ciblés concernent notamment le codage, le design ou encore l'animation, le studio précisant que d'autres fonctions seront ouvertes prochainement. Être familier avec l'Unreal Engine 5 est considéré comme un gros plus compte tenu que le FPS en question tournera vraisemblablement sur ce moteur.Pour mémoire, les derniers projets de Romero Games se nomment Empire of Sin (un jeu de stratégie) et Sigil que les nostalgiques du premier Doom ont sans doute apprécié. D'ailleurs, Sigil 2 est actuellement en développement, avec comme base Doom 2 cette fois-ci.