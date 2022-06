HUMANKIND : le jeu annoncé sur consoles, la date de sortie dévoilée dans la foulée

HUMANKIND aura également droit à une sortie sur consoles. C'est en effet, ce qu'ont annoncé SEGA et Amplitude lors de la conférence du Summer Game Fest 2022, en précisant que la Xbox Series X, la Xbox Series S, la Xbox One, la PS4 et la PS5 seraient servies le 4 novembre prochain. Ce n'est pas tout, puisque l'on a appris que l'extension "Culture d'Afriques" ( annoncée en tout début d'année ) était dès à présent en vente sur Steam (pour l'instant, elle coûte 8,09€, mais après le 23 juin, le tarif passera à 8,99€), le Xbox Store et l'Epic Games Store.



On rappelle que ce DLC comprend six nouvelles cultures (les Bantous, les Garamantes, les Swahili, les Maasaï, les Éthiopiens et les Nigérians), des merveilles supplémentaires (l

Disponible depuis l'été dernier sur PC,e mont Kilimandjaro, les Chutes Victoria, le Rocher de Zuma, le Lac Natron et la Grande Mosquée de Djenné), 7 nouveaux peuples indépendants & 15 événements narratifs.