Harvest Moon One World : le jeu annoncé sur Nintendo Switch, premières infos

Rising Star Games fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que la Nintendo Switch accueillera l'automne prochain Harvest Moon : One World. Naturellement, les détails sur le jeu ne sont pas nombreux pour le moment, mais on nous assure quand même qu'il disposera "d'un tout nouveau moteur et de nouveaux graphismes qui permettront à tous les joueurs, qu'ils soient habitués de la série ou nouveaux venus, de profiter d'une toute nouvelle façon d'explorer Harvest Moon."



Par ailleurs, en plus de nous occuper de notre ferme, on aura l'occasion de sortir de notre village pour découvrir d'autres décors tels que les plages de Halo Halo, ou alors les sommets enneigés de Salmiakki. Enfin, il est mentionné que Harvest Moon : One World permettra de croiser à la fois des visages familiers et des nouvelles têtes, histoire de titiller la curiosité des fans. On espère avoir droit à des images et à un trailer la prochaine fois.