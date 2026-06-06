Guild Wars 3 officialisé sur PC et PS5, première bêta prévue en 2027, premiers détails

Annoncé pendant le Summer Game Fest 2026, Guild Wars 3 a officiellement été dévoilé par ArenaNet avec un premier trailer et surtout une information clé : le jeu arrivera sur PC et PS5, une première historique pour la franchise sur console. Mais il faudra clairement prendre son mal en patience, puisque la première phase de bêta n’est pas prévue avant l’automne 2027. Quatorze ans après Guild Wars 2, la licence fait donc son grand retour, et change même de direction sur son histoire. Cette fois, l’intrigue se déroule plus de mille ans avant le premier opus, dans un monde encore sauvage, centré sur la région d’Orr, décrite comme un territoire massif, verdoyant et profondément marqué par la magie. On y découvre notamment les esprits vael, des entités liées aux écosystèmes, mais aussi différentes factions qui cherchent à protéger ou à exploiter. Le joueur va incarner des gardevaels, qui sont des combattants chargés de maintenir un équilibre fragile entre ces forces naturelles et les ambitions des différentes guildes.





Le studio ArenaNet promet aussi de conserver ce qui a fait l’ADN de la série, notamment la profondeur du système de compétences et la personnalisation poussée des personnages, tout en modernisant l’expérience pour l’adapter aussi bien au clavier-souris qu’à la manette. Le studio insiste également sur un combat plus fluide, centré sur le mouvement, le positionnement et le rythme des affrontements.



