GTA : les deux premiers opus classifiés par le PEGI sur PS3, bientôt sur PS Now ?

De manière très surprenante, Rockstar vient de faire classifier Grand Theft Auto et GTA 2 par le PEGI sur la PS3. Le dossier mentionnant une date de sortie pour aujourd'hui, on se demande s'ils ne vont pas finir sur le PS Now. Initialement commercialisés en 1997 et 1999, ces jeux qui ont fait la gloire du studio DMA Design (rebaptisé Rockstar North en 2002) ont eu droit à de nombreux portages (mention spéciale à GTA sur GameBoy Color), et leur prochaine destination serait donc la PS3 à en croire ce listing.

Quel intérêt à sortir ces jeux sur une console tombée en désuétude ? Il pourrait bien se trouver du côté du PlayStation Now. La PS4 ne pouvant pas faire tourner les jeux PS1, il est fort probable que ces titres soient à destination du catalogue PS One Classics sur PS3. En effet la PS4 peut profiter du PS Now pour lancer la ludothèque de la PS3 via les serveurs. Bref, Rockstar semble avoir rusé pour faire atterir des portages bruts de décoffrage sur la dernière machine de Sony.