Good Company : le jeu de gestion d'entreprise loufoque s'offre un trailer et des images

Si vous avez une âme de logisticien et que vous avez toujours rêvé de faire marcher votre entreprise au doigt et à l'oeil, vous allez être servis avec Good Company, un jeu bien loufoque comme on le voit dans ce trailer. Avec l'objectif de dominer le marché et de faire fortune, votre petite entreprise, débutée dans un garage, va donc devoir bien grandir afin de s'imposer face aux mastodontes du secteur. Pour cela, il faudra investir en R&D pour améliorer votre produit, embaucher des employés, suivre les mouvements du marché, et éviter les pertes financières.

Mieux, pour gagner un maximum d'oseille, il faudra aussi gérer l'aménagement de votre unité de production, afin d'optimiser chaque étape de fabrication au maximum. Si vous être un vrai meneur d'hommes, sachez que Good Company est désormais disponible en early access sur Steam et GOG, sachant que les développeurs sont très à l'écoute de leur communauté, et vraiment réactifs sur les mises à jour.