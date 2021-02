Ghosts 'n Goblins Resurrection est dispo sur Switch, un trailer de lancement à se mettre sous la dent

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps entre l'annonce de Ghosts 'n Goblins Resurrection et sa sortie, puisque deux petits mois se sont écoulés. Disponible depuis aujourd'hui sur l'eShop de Nintendo, le jeu de Capcom s'offre du coup un joli trailer de lancement pour se plonger dans l'ambiance de cette aventure old school mais pleine de nostalgie. Toutefois, sachez que le jeu a bien évidemment été retravaillé complètement, et même si la structure avec le jeu d'origine est resté intacte (la difficulté aussi d'ailleurs), on a affaire à de petites nouveautés, comme ce mode à 2 joueurs en coop' tellement bienvenu. Notre test arrive dans les prochains jours, on est un peu à la bourre.