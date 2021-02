Gearbox Software (Borderlands) se fait racheter pour 1.3 milliard de dollars par la maison-mère de KOCH Media

Qui peut bien arrêter l'appétit vorace d'Embracer Group ? Société européenne de distribution de jeu vidéo basée à Karlstad, en Suède, elle possède déjà une sacré mainmise dans le monde du jeu vidéo en détenant les éditeurs KOCH Media, Deep Silver, THQ Nordic, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Easybrain et depuis quelques heures Gearbox Software, c'est officiel. Un rachat à hauteur de 1,3 milliard de dollars qui se distingue comme suit : 363 millions de dollars immédiatement, auxquels vient s'ajouter 1 milliard supplémentaire si les objectifs financiers de Gearbox sont atteints sur les six prochaines années. Très heureux de cette transaction, Randy Pitchford, l'actuel PDG de Gearbox Software garde sa position au sein de l'entreprise et ne peut que se montrer heureux d'une telle acquisition.

La vision de Lars (Wingefors, PDG d’Embracer Group) pour Embracer en tant que groupe partenaire allié engagé à alimenter et à accélérer les ambitions d’une série de sociétés entrepreneuriales décentralisées et prospères tout en magnifiant la valeur collective et les avantages de la diversification dans l’ensemble du groupe est la stratégie la plus brillante à court, moyen et long terme que j’ai jamais rencontré durant mes 30 années dans cette industrie. Notre sentiment chez Gearbox, c'est que nous ne faisons que commencer et cette transaction n’est pas seulement un stimulant pour le talent de notre entreprise, détenue par ses employés, mais un propulseur pour l’avenir passionnant que nous avons prévu.

De part ce rachat assez inattendu, Embracer Group met la main sur les deux studios de Gearbox Software, le premier étant basé à Dallas dans le Texas, l'autre au Canada dans la ville de Québec. L'objectif pour Embracer Group et Gearbox est d'étendre leurs présence à travers le monde en ouvrant de nouvelles antennes, afin de créer de nouveaux jeux. Quant à la question de la licence Borderlands, sans nul doute la seule licence bankable au sein de Gearbox Software, elle reste pour le moment un deal commun entre 2K Games et la firme de Randy Pitchford qui conserve leur partenariat pour continuer à développer d'autres jeux. En d'autres termes, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Embracer Group n'a pas - encore - mis la main sur la véritable poule aux oeufs d'or du studio. Il est peut-être encore trop tard pour l'affirmer, mais Randy Pitchford semble avoir fait un beau tour de passe-passe à Embracer Group . Il est fort.