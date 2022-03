gamescom 2022 : le salon de retour à Cologne en présentiel, Geoff Keighley confirmé aussi

German Games Industry Association (GAME) qui a confirmé l’information, suivi de près dans la foulée par

Koelnmesse autour d'un salon qui fera tout de même attention avec les sécurités d'hygiène. La gamescom 2022 se tiendra donc du 24 au 28 août inclus, sachant que Felix Falk, directeur général de la German Games Industry Association, s'attend à une fréquentation en baisse par rapport à l'année 2019 qui avait explosé les records, avec 370 000 tickets vendus. Aussi, cette année encore, certains événements se feront encore en ligne, histoire que la transition se fasse dans les meilleures conditions. Après le Tokyo Game Show et maintenant la gamescom qui font leur retour en physique, se pose alors la question de l'E3 qui a été annoncé par certains insiders et journalistes bien placés que le salon de Los Angeles se fera encore en ligne. Il n'est pas trop tard pour que l'ESA change d'avis et commence à travailler dessus...





Happy to announce I have signed a new deal to continue producing and hosting @gamescom Opening Night Live.



We will see you back live in Cologne, Germany on Tuesday, August 23. pic.twitter.com/kQVd73s8zP