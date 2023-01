Forza Horizon : plusieurs développeurs quittent le studio pour fonder Maverick Games

La vie est faite de changements et de renouveau, et pour certains membres de Playgrounds Games, il est temps de voler de ses propres ailes. Dans un communiqué, Mike Brown, qu'on connaît pour avoir été le directeur créatif de la série Forza Horizon, a décidé de fonder son propre studio, à savoir Maverick Games. Dans cette nouvelle aventure, il embarque 5 autres membres du studio pour devenir à nouveau un studio indépendant, loin de la pression imposé par les grands éditeurs. Si l'équipe de Maverick Games est dirigée par Mike Brown en tant que directeur créatif et chef de studio, il est accompagné de Harinder Sangha en tant que COO (précédemment co-chef de studio, Sumo Digital Leamington), mais aussi de Tom Butcher en tant que producteur exécutif, Matt Craven qui endosse le rôle de directeur technique, Gareth Harwood qui se positionne comme directeur du contenu et Fraser Strachan au poste de directeur audio. Tous ont donc travaillé ensemble chez Playground Games, sur plusieurs épisodes de Forza Horizon 5.





Notre objectif est que Maverick Games soit un studio que les gens adoreront. Pour les joueurs, nous travaillons déjà sur un titre passionnant de très haute qualité, et pour les développeurs, nous construisons une maison où chacun est encouragé à prendre des risques, à être curieux, à être créatif, à être innovant, à être lui-même et surtout – soyez un non-conformiste.



Maverick Games compte à ce jour 10 employés, puisqu'on apprend que Ben Penrose rejoint Sharkmob London en tant que directeur artistique après avoir été directeur artistique du studio Playground Games, et Elly Marshall complète l'équipe de direction en tant que directrice UX/UI (anciennement directrice de la conception d'expérience chez EA). Maverick Games est fondé avec un esprit indépendant et pionnier et un engagement à placer la créativité, l'innovation et le bien-être des développeurs au cœur du studio. On apprend autrement que Maverick Games a obtenu un financement de démarrage important et travaille activement sur son nouveau jeu. Le studio recrute actuellement pour grossir l'équipe.