Forza Horizon 3 : le jeu bientôt retiré du Microsoft Store car "en fin de vie"

Mauvaise nouvelle pour les fans de jeux de course arcade car Forza Horizon 3 va bientôt être retiré du Microsoft Store, le studio Playground Games estimant que le jeu a atteint le stade de "fin de vie". Attention, s'il sera désormais impossible de pouvoir acheter le jeu, ceux qui sont déjà propriétaires d'une copie pourront bien sûr continuer à y jouer comme avant. Le studio précise d'ailleurs que le multijoueurs sera toujours disponible. D'ailleurs, afin de partir en beauté, le jeu profite actuellement de grosse promotions. La version standard de Forza Horizon 3 s'échange contre 9.89€, tandis que l'Ultimate Edition est affichée à 23.99€. Attention, l'offre prendra fin le 27 septembre prochain, ce qui est la date où le jeu quittera le Microsoft Store.

When a game reaches "End of Life", that means it and its DLC will no longer be available for purchase in the Microsoft Store. However, features like multiplayer and online services will still be accessible for those that own the game.