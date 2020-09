Five Nights at Freddy's Security Breach : un teaser sur PS5 pour le jeu d'horreur

Annoncé voilà plus d'un an, Five Nights at Freddy's : Security Breach vient enfin d'avoir droit à un premier trailer à l'occasion de la conférence Sony dédiée à la PS5. Le survival-horror développé par Steel Wool Studios s'est donc laissé découvrir via une vidéo d'un peu plus d'une minute dans laquelle une voix inquiétante tente d'amadouer un petit garçon appelé Gregoty (nul doute que les développeurs n'ont jamais entendu parler de l'histoire du petit Gégory en France). On ne sait pas encore grand-chose à l'heure actuelle sur le jeu, mais ce dernier arrivera sur PS4 et PS5 en exclusivité temporaire console, sur PC, tandis que les joueurs Xbox devront patienter au moins trois mois de plus que les autres.