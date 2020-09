Fitness Boxing 2 : le jeu annoncé sur Switch, un trailer et une date de sortie

Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, il reprendra la formule de son prédécesseur, à savoir dépenser des calories tout en boxant devant son écran à l'aide des Joy-Con. On nous annonce neuf coachs (dont les nouveaux Karen, Janice et Hiro), 66 exercices retravaillés, et 23 musiques remixées. Comme dans le premier Fitness Boxing, il sera possible de créer une affinité avec son entraîneur, et même de personnaliser sa tenue pour lui donner plus de style.



Par ailleursn, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise comprendra un mode deux joueurs, une fonction d’alarme, et permettra de retirer certains mouvements de boxe. Enfin, et ça paraît logique, les données de sauvegarde de Fitness Boxing pourront être transférées dans le jeu. Sortie prévue pour le 4 décembre prochain sur Nintendo Switch.









Fitness Boxing aura donc droit à un second opus, comme l'a révélé le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase d'hier. Baptisé