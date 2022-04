Fire Emblem Three Hopes : un nouveau trailer qui fait le point sur les personnages et le gameplay

Fire Emblem : Three Hopes. D'une durée de plus de trois minutes, la séquence revient sur les forces en présence ainsi que sur quelques-unes des mécaniques de gameplay. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le jeu a été officialisé lors du Nintendo Direct de février dernier sans que les développeurs d'Omega Force ne s'étendent sur le sujet. Aujourd'hui, le studio se montre plus bavard et rappelle que l'on aura l'opportunité d'incarner le héros (ou l'héroïne) Shez qui aura fort à faire face au Démon Cendré.



D'après ce que l'on nous explique, il sera possible de modifier la classe de nos personnages et de s'appuyer sur les compétences de nos alliés afin de développer des nouvelles tactiques combinées. Mais avant de partir au combat, il faudra veiller à s'entraîner suffisamment, voire à échanger avec nos partenaires pour nouer des affinités et débloquer éventuellement des techniques supplémentaires. Sur le champ de bataille, il y aura moyen de leur donner des ordres, sachant que les Assistants (présents dans l'épisode Three Houses) feront leur retour. L'occasion de bénéficier d'une défense en béton armée et d'exécuter des attaques puissantes.



Enfin, n'oublions pas de préciser que l'histoire de Fire Emblem : Three Hopes plongera le joueur dans le royaume de Fódlan et se découpera en trois scénarios distincts. Sortie prévue pour le 24 juin prochain sur Nintendo Switch, sachant qu'une édition limitée - contenant un artbook , une carte de Fódlan en tissu, un ensemble de cinq figurines en acrylique et un ensemble de cartes postales, ainsi que la carte de jeu - figure également au programme.





