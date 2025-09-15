Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur Switch 2 et Xbox, nouveau trailer

Square Enix a confirmé l’arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S pour le 22 janvier 2026. Après une première sortie sur PlayStation 4 en 2020, puis des déclinaisons sur PS5 et PC, ce nouveau portage prouve que Square Enix ne peut plus se contenter d'exclusivité à une plateforme, surtout quand les ventes n'ont pas été à la hauteur des investissements. Au-delà de la disponibilité élargie, l’éditeur introduit une fonctionnalité inédite : les « Aides de jeu » qui ont pour but d’alléger considérablement la dimension RPG du titre. Concrètement, les joueurs pourront bénéficier de PV et PM illimités, de combats et jauges ATB sans restriction, ainsi que de la possibilité d’infliger 9 999 points de dégâts par attaque. L’acquisition de compétences d’armes est également simplifiée. Oui, vous l'avez compris, le but est de rendre l’expérience plus accessible et permettre à chacun de se concentrer sur la progression scénaristique et les combats, sans contrainte mécanique.





Une décision qui va évidemment donner de l'urticaire aux puriste de FF VII, mais le game director, Naoki Hamaguchi, a expliqué que ces ajustements ne relèvent pas simplement de la triche, mais d’une adaptation aux usages actuels du divertissement interactif. Selon lui, la manière dont les joueurs consomment du contenu a évolué, à l’image des plateformes de streaming qui offrent souplesse et personnalisation. Les jeux vidéo, dit-il, doivent désormais proposer un degré similaire de flexibilité, permettant à chacun d’adapter son expérience en fonction de son temps disponible et de son implication. Le réalisateur évoque également son expérience personnelle : il lui est arrivé de renoncer à certains titres faute de pouvoir y investir le temps nécessaire pour faire progresser ses personnages ou franchir des obstacles trop chronophages. Ces nouvelles fonctionnalités visent donc à éviter ce type de frustration et à garantir que davantage de joueurs puissent accéder au cœur de l’aventure sans se heurter à des barrières de difficulté ou de temps. Ouais, c'est dur à entendre...



