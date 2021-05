Final Fantasy VII Remake Intergrade : la version PS5 s'offre un nouveau trailer riche en gameplay et cinématiques

Final Fantasy VII Remake Intergrade

inja du Wutai. Assez dense et composé de séquences de gameplay et de chouettes cinématiques, ce nouveau trailer permet aussi de découvrir des

Alors que la sortie den'est pas attendue avant le 10 juin prochain, Square Enix s'est dit que le timing était bon pour publier le "final trailer" de son grand Action-RPG prévue sur PS5. On rappelle pour celles et ceux qui ont loupé l'actualité autour de ce titre qu'il s'agit du même jeu, amélioré pour la nouvelle console de Sony, et disposant surtout d'un nouveau chapitre consacré au personnage de Yuffie Kisaragi, une npassages liés au mini-jeu de la défense du Fort Condor qui fera donc son grand retour. La fin de la vidéo est en revanche intéressante puisqu'on apprend que ce Final Fantasy VII Remake Intergrade semble être une exclusivité d'au moins 6 moins pour la PS5, le titre arrivant sans doute après sur les autres supports. Enfin, sachez que le game director, Tetsuya Nomura, a précisé que la seconde partie de Final Fantasy VII Remake est bel et bien en développement et que les événement démarreront juste après ceux d'Intrergrade. Il va falloir attendre quelques années avant de voir la suite arriver. Patience donc.