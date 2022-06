Fallout 5 : Todd Howard (Bethesda) confirme le jeu, mais il n'est pas près de sortir

En marge du Xbox & Bethesda Games Showcase qui s'est tenu dimanche dernier, IGN a eu l'occasion d'échanger avec Todd Howard, l'homme fort de Bethesda Game Studios. Si Fallout 5 figure bel et bien sur la feuille de route du studio, il va falloir se montrer très patient avant de mettre les mains dessus. "Oui, The Elder Scrolls 6 est en pré-production, et derrière, nous ferons Fallout 5. Donc, notre planning est rempli pour un long moment, a-t-il en effet expliqué. Et puis, nous avons d'autres projets auxquels nous jetons un oeil de temps en temps."Mais avant tout ça, il y a bien évidemment Starfield dont la sortie est programmée pour 2023 sur PC et Xbox. Annoncé en 2018 (sachant que le développement, lui, a démarré en 2015), il est présenté comme étant le jeu le plus ambitieux de l'histoire de Bethesda. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre incalculable de planètes qu'il sera possible d'explorer pour comprendre que l'univers de Starfield flirtera quasiment avec l'infini. Nul doute que Bethesda Game Studios dévoilera d'autres aspects du jeu d'ici à sa commercialisation l'année prochaine.