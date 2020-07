Fable : vers un retour de la licence ? Un indice qui sème le trouble

Disparue des radars depuis la sortie du jeu de cartes Fable Fortune, et depuis la fermeture en 2016 du studio Lionhead, la série Fable pourrait bien revenir sur le devant de la scène à en croire certains signes. Bizarrement, Microsoft a soumis un formulaire de renouvellement de dépôt de marque concernant Fable. Présentée le 26 juin dernier, cette demande est toujours en cours d'examination par les autorités, mais pourrait bien signifier que Microsoft a une idée derrière la tête. En effet, quoi de mieux pour accompagner le lancement de la Xbox Series X qu'un nouveau Fable ?

Mieux, la firme de Redmond a également rempli un formulaire d'intention d'utilisation. Ceci permet de déposer une marque qui n'est pas actuellement utilisée de manière commerciale, mais qui sera utilisée à terme. Bien sûr, ceci ne garantit rien, et il suffit à Microsoft de jurer que la marque Fable sera utilisée à l'avenir, mais ce type de formulaire dispose d'une validité de six mois. Après ce délai, il faudra soit prouver que la marque est utilisée, soit demander un prolongement. Seuls cinq prolongements peuvent être demandés au total, ce qui couvre une période maximale de trois ans. De nombreuses rumeurs évoquent d'ailleurs Playground Games quand on parle d'un nouveau Fable, or, on ignore sur quoi travaille le studio depuis la sortie de Forza Horizon 4. Wait & See comme disent les Britanniques.