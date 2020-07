Everwild : Rare évoque brièvement le jeu, les développeurs toujours en phase de brainstorming

On n'a encore rien vu d'Everwild, mais le premier trailer dévoilé au X019 a fait mouche auprès de nombreux joueurs. Voilà pourquoi les propos tenus récemment par Craig Duncan, le patron de Rare, risquent d'en décevoir plus d'un. En effet, lors d'un entretien accordé à Polygon , il a fait comprendre que lui et ses équipes avaient encore énormément de travail. Autrement dit, ça brainstorme. "L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons toujours pas parlé en détail d'Everwild, c'est tout simplement parce que nous tâtonnons sur beaucoup de choses, a-t-il indiqué. Nous essayons différentes idées de gameplay."Avant de poursuivre : "A l'avenir, nous aurons beaucoup à dire sur le sujet, mais...nous avons une idée qui nous passionne tous, et nous pensons qu'elle est spéciale. Dans mon équipe, les gens se réveillent chaque matin avec le désir de développer ce jeu qui les captive." Dans la même interview, Craig Duncan a confié que Rare avait beaucoup appris avec Sea of Thieves, et que cette expérience allait permettre au studio britannique de créer un univers où les joueurs prendront du plaisir à se perdre.Pour mémoire, le CV de la productrice exécutive du jeu, Louise O'Connor, laisse entendre que le développement du jeu a débuté il y a trois ans