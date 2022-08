eFootball 2023 : kick off pour la nouvelle saison et les équipes mises à jour

Comme ça, sans prévenir en amont, Konami annonce la mise en ligne de eFootball 2023, qui n'est autre que la mise à jour de eFootball 2022. Avec son nouveau business model en free-to-play, plus besoin d'acheter de nouvel épisode chaque année, tout se fait en continu comme un bon jeu-service qui se respecte. Les personnes qui possédaient la version 2022 vont donc basculer naturellement vers l'édition 2023, tandis que les nouveaux venus peuvent dès maintenant télécharger le jeu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Konami a beaucoup à se faire pardonner depuis le lancement chaotique de l'an passé et l'éditeur japonais compte bien contenter un maximum de personnes. Pour cette seconde année sous sa nouvelle forme, celui qu'on appelait PES il n'y a pas si longtemps encore revient avec des données up-to-date, à commencer par des nouveaux partenariats. C'est en effet le retour de deux anciens clubs partenaires, à savoir l’AC Milan et le FC Internazionale Milano, ce qui veut dire que les équipes sont au complet, leurs maillots officiels bien présents et le San Siro (ce stade iconique que les deux clubs se partagent) fait lui aussi partie du jeu.

On apprend également que la Liga BBVA MX sera également dans les lignes de code de eFootball 2023 et comprendra les 18 clubs mexicains, une reproduction de chaque joueur ainsi que l’ajout de l’historique Estadio Azteca. Toujours dans cette optique de collaboration, on sait aussi que l’arrière droit international anglais Trent Alexander-Arnold et le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes rejoignent les Ambassadeurs aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr. et Takefusa Kubo. D'ailleurs, la liste des clubs du mode "Match d’essai" s'enrichit un peu plus avec aujourd'hui pas moins de 26 clubs dont l'AS Roma, le S.S.C. Napoli, le Club America et le Santos F.C, en plus des AC Milan et FC Internazionale Milano annoncés plus haut.







Pour ceux qui jouent à eFootball pour créer leur équipe de rêve comme dans le FUT de FIFA, sachez que des nouveaux types de cartes ont été ajoutés à "Équipe de rêve". Dans le mode "Épique", les cartes seront centrées sur des joueurs à travers l’histoire du football, célébrant des saisons qui ont marqué leur carrière. A l'inverse, dans le mode "En vedette", elle se focaliseront sur la saison en cours, en sélectionnant des joueurs incontournables des saisons 2022/23.