Dustborn : un road trip annoncé sur PS5 et Xbox Series X, bienvenu aux Etats-Divisés d'Amérique

haque membre vous apportera son lot de pouvoirs surprenants, d'histoires personnelles intrigantes, et de traits de caractères pas toujours très compatibles, nous prévient-on. Guidez ces fortes têtes avec vos paroles et vos actions, et utilisez leurs pouvoirs pour combattre vos poursuivants et surmonter les obstacles qui barreront votre chemin."Visiblement, la parole occupera un rôle central dans le jeu : les mots pourront réellement blesser les adversaires, surtout si l'on fait appel au pouvoir de la désinformation. Naturellement, les développeurs ont prévu un système de dialogue dynamique, sans oublier le fait que chacune des décisions prises impactera la nature de nos relations avec les autres personnages. Côté réalisation, on nous promet un style coloré inspiré des romans graphiques, ce qui devrait faire mouche auprès des amateurs du genre.Enfin, n'oublions pas de préciser que la sortie de Dustborn est prévue pour 2021 sur Xbox Series X, PS5 et PC.