DRIFT21 : un trailer en pleine glisse pour l'early access du jeu de drift

Anciennement connu comme Drift 19, mais désormais renommé DRIFT21 pour être plus en accord avec sa date de sortie prévisionnelle, le jeu d'ECC Games vient d'avoir droit à un nouveau trailer de gameplay qui annonce son early access. Édité par 505 Games, et empruntant pas mal d'éléments au jeu Car Mechanic Simulator, Drift 21 vous laissera bricoler votre bagnole de A à Z afin de la transformer en un véritable "Drfit missile" digne d'une compétition de D1 Grand Prix. Avec un maximum de pièces officielles, de moteurs, et de châssis, les combinaisons s'annoncent innombrables. Mieux, ici pas question d'aller faire fumer les pneus sur des pistes inconnues puisque le titre nous emmènera vers les plus prestigieuses destinations japonaises pour cette discipline. Le circuit d'Ebisu et ses multiples tracés sont d'ores et déjà confirmés, et on s'attend à d'autres grands noms comme Nikko Circuit, ou encore Sportslands Yamanashi. L'early access débutera le 7 mai prochain en exclusivité sur PC via Steam au prix de 24.99€.