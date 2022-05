Donkey Konga : Reggie Fils-Aimé ne voulait absolument pas que le jeu sorte, il explique pourquoi

Reggie Fils-Aimé fait actuellement le tour des médias dans le cadre de la sortie de son livre, Disrupting the Game : From the Bronx to the Top of Nintendo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses confidences sont particulièrement intéressantes, surtout si l'on voue un culte à la firme de Kyoto. Par exemple, il a récemment indiqué qu'il n'était absolument pas fan de la Game Boy Micro qui, selon lui, était un non-sens par rapport à la tendance de l'époque qui voulait que les écrans des appareils électroniques soient de plus en plus grands.Aujourd'hui, on apprend qu'un titre n'avait pas non plus ses faveurs : Donkey Konga. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'y essayer, on rappelle qu'il s'agit ni plus ni moins d'un jeu musical développé par les équipes de Taiko no Tatsujin sur GameCube (2004). Le soft était livré avec des kongas sur lesquels il fallait frapper en rythme pour valider les notes affichées à l'écran. "Je dois vous dire qu'en tant que dirigeant, je détestais Donkey Konga, a-t-il avoué dans le cadre d'une interview avec nos confrères de G4TV . J'ai lutté contre notre société-mère. J'étais convaincu que ça allait faire du tort à la marque Donkey Kong. Personnellement, je trouvais que ce n'était pas du tout un jeu amusant. J'ai vraiment repoussé cette idée."Avant d'ajouter : "Et vous savez quoi ? Le jeu est quand même sorti, et le premier épisode s'est plutôt bien vendu. Mais les gars, je n'étais vraiment pas fan." Par la suite, deux autres jeux sont sortis, Donkey Kong 3 (2005) n'ayant vu le jour qu'au Japon. Quant aux kongas, ils ont également servis pour Donkey Kong : Jungle Beat, un jeu de plates-formes qui nous avait particulièrement séduits