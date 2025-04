Disney Illusion Island : une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series et aussi en physique

Disney

Illusion

Island

va avoir droit à une seconde jeunesse puisqu'un portage sur PC, PS5 et Xbox Series vient d'être officialisé. C'est le 27 juin prochain qu'on pourra en profiter sur ces nouvelles plateformes, sachant qu'une version physique sera assuré par Maximum Entertainment. Evidemment, avec cette longue attente, des bonus et autres ajouts sont prévus comme les DLC

Sorti en exclusivité sur Nintendo Switch il y a bientôt deux ans,Starring Mickey & Friends"Keeper Up", "Mystère à Monoth", et le tout nouveau DLC "C.A.S.H." avec Balthazar Picsou. Une affiche exclusive est également incluse dans la boîte !



On rappelle que Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends est un jeu de plateforme qui rappelle Rayman Legends ou New Super Mario Bros. U dans son principe, avec une approche multi en coop pensée pour l'expérience. Parce que si le jeu semble être un plateformer basique de prime abord, il s'avère être un metroidvania dans le fond, avec de nombreux d’allers-retours dans les niveaux. Il est possible contrôler Mickey, Minnie, Donald et Dingo dans un univers dessiné à la main, ce qui lui confère un charme certain et immédiat. Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends propose également un doublage intégral, des cinématiques animées ainsi qu’une bande-son originale orchestrée. De quoi avoir envie de passer en caisse, on l'entend.