Disney Illusion Island : un jeu de plateforme avec Mickey, Minnie, Donald et Dingo exclu à la Switch

Disney Illusion Island, un jeu développé par DLaLa Studios, les développeurs du Battletoads de la Xbox sorti en 2020. Avec le terme "Illusion" dans son titre, on a aussitôt pensé à une suite à la série Magical Quest de Capcom des années 90, mais le jeu semble davantage se rapprocher d'un Rayman Legends. Jeu de plateforme, jouable jusqu'à 4 joueurs en coopération, Disney Illusion Island va en effet nous permettre d'incarner Mickey, Dinald, Minnie ou Dingo, chacun possédant ses propres caractéristiques. En plus de séquences de plateformes classiques, on devra aussi résoudre quelques puzzles, se battre contre des boss et trouver le moindre item caché dans les décors. Comme tous les jeux de sa trempe, Disney Illusion Island misera énormément sur la rejouabilité. La sortie est attendue pour 2023, uniquement sur Switch. Enfin, pour le moment...





Contrairement à ce qu'on a pu penser au départ, le Disney & Marvel Games Showcase était fourni en annonces, et parmi elles, difficile de ne pas évoquer