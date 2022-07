Digimon Survive : un nouveau trailer de gameplay, entre Tactical-RPG et Visual Novel

La franchise Digimon s'apprête à faire un come-back dans le jeu vidéo, mais pas forcément de la manière que vous attendiez. En effet, Bandai Namco Entertainment vient de lâcher un nouveau trailer de gameplay de Digimon Survive qui n'a rien d'un jeu de survie. Mélangeant des mécaniques issues des Tactical-RPG et du genre Visual Novel, le jeu surprend et s'adresse forcément à un franche de joueurs bien précis. Graphiquement très séduisant, ce Digimon Survive nous permettra d'explorer les différents environnements par le biais d'un map-monde interactive, sachant qu'il sera possible de faire communiquer Takuma, ses amis et leurs Digimons. On apprend que certains choix auront bien un impact sur l'histoire, mais aussi le destin des personnages et la façon dont certains Digimon vont évoluer. Lors de combats, le joueur pourra encourager ses créatures pour leur permettre d'être plus fort. Cela se traduit par l'utilisation de boosts et d'autres avantages, mais aussi en essayer de parler aux Digimons ennemis avec une chance de les recruter dans leur équipe. Comme souvent dans les jeux de rôle tactique, le positionnement sur la carte a son importance pour essayer d'obtenir des avantages.

La sortie de Digimon Survive est calée au 29 juillet sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.