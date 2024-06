Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : il y a eu 20 millions de copies vendues !

Il est des jeux et des licences qui performent plus que d'autres, et parfois de manière presque inattendue. C'est ce qui arrive avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la compilation remise au goût du jour pour découvrir les 3 épisodes de cette saga qui a bercé de nombreux joueurs jadis. Dans un tweet posté il y a quelques heures, on apprend que le jeu s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017, il y a déjà 7 ans. Un succès qui peut se mesurer sur la durée, puisqu'en 2019, on apprenait déjà que le seuil des 10 millions de copies avaient été franchi. Voilà de quoi rassurer Activision qui peut lancer la production d'un nouvel épisode, à moins que cela ne soit déjà fait... Cela dit, depuis le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft, le studio Vicarious Visions a été avalé pour devenir Blizzard Albany.