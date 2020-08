Children of Morta : un DLC au profit d'une oeuvre de charité

11 bits Studios est coutumier des contenus créés afin d'aider diverses associations caritatives. On se souvient des DLC au profit des orphelins de guerre dans This War of Mine, et aujourd'hui, c'est au tour de Children of Morta. Le nouveau DLC du jeu va se focaliser sur les relations qu'il existe entre les personnages et les animaux. On va par exemple profiter d'un système de refuge pour la faune, et profiter de la visite de divers bestioles dans la demeure des Bergson. On pourra aussi en prendre soin et les nourrir, tandis que divers boosts et plus d'une centaine d'animations ont été ajoutées. Forcément, avec un tel contenu, vous avez déjà deviné à quel type d'oeuvre caritative vous allez contribuer en achetant ce DLC. Le studio a opté pour Humane Society International, une ONG qui oeuvre justement en faveur du lien entre l'homme et les animaux. En plus de ce DLC, une mise à jour gratuite ajoute 6 nouvelles grâces divines, huit consommables et 12 nouvelles reliques divines. Le DLC "Paws and Claws" est disponible sur PC, PS4, Xbox One, et Switch au prix de 3.99€.