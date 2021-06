Chernobylite : un nouveau trailer bien oppressant au coeur de la zone d'exclusion

Alors que la sortie de Chernobylite est prévue pour le mois de juillet 2021, le jeu refait parler de lui avec la sortie d'un tout nouveau trailer à l'ambiance particulièrement oppressante. Rappelons qu'on incarne dans ce jeu un ex-employé de la centrale nucléaire qui revient au coeur de la zone d'exclusion afin d'enquêter sur la mystérieuse disparition de sa fiancée, Tatiana, 30 ans auparavant. L'histoire, racontée par Tatiana dans cette vidéo sert de mise en garde aux joueurs qui s'apprête à faire face aux nombreux dangers cachés dans cette zone. Le jeu mélange plusieurs types de gameplay, avec de l'exploration, de la survie, et bien sûr une narration non-linéaire, puisque les choix du joueur auront des conséquences. Sachez d'ailleurs que si vous trouvez le titre un peu trop hard, il est tout à fait possible d'y jouer en coop avec des amis. Chernobylite sortira en juillet sur PC, PS4 et Xbox One.