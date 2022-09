Captain America X Black Panther WW2 : le jeu officialisé, mais ça ne sera pas T'Challa sous le costume, 1er teaser

Luger Parabellum, une casquette à visière allemande avec le sigle Hydra fixé dessus, des documents confidentiels écrits en allemand, avant de voir apparaître le bouclier de Captain America rayé par les griffes de Black Panther.







Si Steve Rogers sera de la partie, ce n'est pas le cas de T'Challa, remplacé par son grand-père Azzuri, ce qui est logique compte-tenu de l'époque pendant laquelle se déroulent les événements. Nos deux super-héros seront accompagnés de Gabriel Jones, un soldat américain membre des Commandos Hurlant, et Nanali qui fait partie du réseau d'espionnage du Wakanda. Si ce Captain America X Black Panther WW2 aura pour thématique les missions en équipe, le jeu ne sera en aucun cas jouable en coop', puisqu'il s'agira d'un jeu purement solo narratif, un genre qu'affectionne tout particulièrement Amy Hennig. Pour l'heure, les informations restent maigres, puisqu'on ne connaît pas non plus son année de sortie ni les plateformes sur lesquels le jeu va sortir. Il va falloir s'armer de patience...





Ce qui n'était qu'une simple rumeur ce matin, d'ailleurs très peu relayée par les médias, même aux Etats-Unis, s'est finalement confirmée cette nuit lors du Disney & Marvel Showcase dédié aux jeux vidéo de la firme de Mickey. Skydance New Media, le studio mené par Amy Hennig (la scénariste des trois premiers Uncharted), est bel et bien en train de travailler sur un jeu Captain America X Black Panther se déroulant en pleine Seconde Guerre Mondiale. Malgré ce reveal, le jeu n'a pas dévoilé son titre officiel, encore confidentiel, mais le premier teaser trailer nous permet de constater cette ambiance si 40's où l'action semble se dérouler du côté de Paris en pleine occupation. Evidemment, qui dit Seconde Guerre Mondiale dans l'univers de Marvel dit forcément Hydra, l'équivalent du IIIè Reich au sein de l'univers Marvel. On aperçoit en effet un