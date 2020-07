Cadence of Hyrule : trois DLC annoncés, une édition complète pour cet automne

Le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase a permis d'avoir des nouvelles de Cadence of Hyrule qui, on le rappelle, est disponible sur Switch depuis l'année dernière. Après la mise à jour gratuite "Ode à Octavio", les développeurs de Brace Yourself Games ont décidé cette fois-ci de chatouiller le portefeuille des joueurs avec un Season Pass. Contre 14,99€, en plus de contenir des tenues bonus pour Zelda et Link, ce dernier donne accès à trois DLC, sachant que le premier est en vente dès maintenant (5,99€). Il contient cinq nouveaux personnages : Impa, Aria, Frederick, Link noir et Zelda noire.



La seconde extension (5,99€), quant à elle, " ajoute 39 nouvelles pistes, dont des remix des musiques d'ambiance du jeu. Vous pourrez changer la musique d'ambiance à tout moment pour que vos sonorités préférées vous accompagnent en Hyrule." Enfin, le troisième pack (9,99€) demandera au joueur d'i ncarner Skull Kid et d'explorer une toute nouvelle carte proposant des musiques et un scénario inédits. A noter que les compétences du personnage changeront en fonction de son masque.



Nintendo précise que les deux derniers DLC cités n'arriveront pas avant fin octobre. Enfin, une édition complète de Cadence of Hyrule - contenant toutes les extensions - est prévue pour le 23 octobre prochain.