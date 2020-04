BlizzCon 2020 : vers une annulation du salon ? Blizzard dans le flou

La BlizzCon 2020 va-t-elle rejoindre la liste des événements annulés en raison du coronavirus ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Blizzard Entertainment sur son site officiel , où la produtrice exécutive Saralyn Smith s'est fendu d'un message pour expliquer la situation à la communauté. Consciente que la tenue ou non de tel ou tel salon est loin d'être la priorité du moment, elle explique qu'elle et ses équipes naviguent actuellement à vue. "Il est encore trop tôt pour savoir si nous serons en mesure d'organiser la BlizzCon cette année, confie-t-elle. Nous aurons sans doute besoin de quelques mois avant de savoir avec certitude si et comment nous allons procéder."Un peu plus loin, Saralyn Smith assure que différents scénarios sont envisagés, et que Blizzard Entertainment tiendra les potentiels visiteurs informés, ces derniers devant bien évidemment s'organiser à l'avance pour prendre part à la BlizzCon.On rappelle que l'épidémie a déjà entraîné - entre autres - l'annulation de la GDC, de l'E3 et de la QuakeCon. En revanche, nos confrères d'IGN préparent activement le Summer of Gaming pour lequel des éditeurs de renom ont donné leur accord, tandis que les organisateurs de la gamescom attendent de voir comment la situation va évoluer. Enfin, on peut s'attendre à ce que des acteurs tels que Microsoft, Electronic Arts, ou encore Nintendo proposent de leur côté un format digital pour lâcher quelques annonces.