Blight Survival : une 1ère vidéo de gameplay qui envoie, ça tourne sur l'Unreal Engine 5

Blight : Survival s'offre une toute première vidéo de gameplay avec la complicité de nos confrères d'IGN. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que visuellement, le jeu fait mouche, notamment grâce à l'Unreal Engine 5 qui montre encore une fois qu'il en a dans le ventre. Bien évidemment, il ne s'agit que d'une séquence de 5 minutes, mais pour de la pré-alpha, le rendu des textures est assez impressionnant.D'après ce que l'on nous explique, Blight : Survival prend la forme d'un roguelite mâtiné d'action et d'horreur, et se déroulant à l'époque médiévale. La guerre fait rage, et alors que les deux nations en guerre se rendent coup pour coup, un fléau s'abat sur l'humanité, transformant alors les cadavres en d'horribles créatures. Vous l'aurez compris : dans la peau d'un guerrier, le joueur devra nettoyer une sorte de no man's land où grouillent les monstres. Il ne sera pas seul puisqu'il pourra être accompagné de trois autres aventuriers courageux.On nous promet beaucoup de loot - avec le risque de tout perdre en cas d'échec, bien évidemment - ainsi qu'une ribambelle d'armes et d'équipements customisables. Enfin, on nous assure que la map sera remplie de trésors et autres secrets à découvrir. Pour le moment, on ignore quand sortira Blight : Survival, Haenir Studio étant à la recherche de nouveaux talents. On ne sait pas non plus s'il ne sera proposé que sur PC, ou si d'autres supports sont ciblés.