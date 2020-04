Blaston : les créateurs d'Angry Birds VR dégainent un jeu de duel, premier teaser

Connu pour son travail sur Angry Birds VR : Isle of Pigs, le studio Resolution Games annonce par le biais d'un communiqué officiel le développement de Blaston. D'après ce que l'on nous explique, il s'agira d'un jeu de duel en réalité virtuelle où l'on ne devra pas se contenter de dégainer son arme le plus vite possible. En effet, pour sortir vainqueur de ce one on one, il faudra également esquiver les balles de l'adversaire sans que l'on en sache plus pour le moment sur les mécaniques. Ce qui est certain en revanche, c'est que Blaston devrait proposer une ambiance différente de celle des productions familiales auxquelles Resolution Games nous a habitués jusqu'à présent.La sortie du jeu est programmée pour cette année, et le studio n'a pas précisé sur quels supports.