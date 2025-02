Batman : Rocksteady développe bien un nouveau jeu solo narratif, sans doute pour la PS6 et la prochaine Xbox...

Rocksteady Studios qui travaille sur un nouveau jeu Batman solo narratif, c'est l'une des informations sorties de l'enquête menée par Bloomberg et son journaliste d'investigation Jason Schreier . Bien sûr, cela peut être présenté comme une victoire pour les joueurs, mais il faut surtout y voir le jeu de la dernière chance, surtout après l'échec cuisant Suicide Squad Kill the Justice League qui a fait perdre 200 millions de dollars à Warner Bros Games. On ne reviendra d'ailleurs pas sur les décisions ubuesques de l'éditeur à avoir forcé le jeu studio à se lancer dans un jeu-service, mais force est de constater qu'il faut toujours se prendre un mur à pleine vitesse avant de réagir. L'éditeur a donc mandaté le studio de se lancer dans le développement d'une nouvelle aventure du Dark Knight, mais selon des personnes proches du dossier qui se sont confiés à Jason Schreier, on est aux balbutiements du projet, ce qui veut dire qu'il va falloir attendre de longues années avant de pouvoir mettre la main dessus. Vu qu'on est en 2025, il faudra probablement attendre l'arrivée des nouvelles PS6 et Xbox pour s'en enorgueillir...