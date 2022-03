Babylon's Fall : Square Enix veut sauver son jeu malgré les notes catastrophiques et le désintérêt des joueurs

Fruit de la collaboration entre Square Enix et le studio PlatinumGames, Babylon's Fall est malheureusement un échec critique. Sorti le 4 mars dernier, le titre s'est méchamment ramassé avec une note moyenne Metacritic de 43% pour la presse et un malheureux 1.5/10 du côté de la note utilisateur. Les deux parties sont d'accord pour dire que le jeu est raté, aussi bien dans ses graphismes que son gameplay ultra classique et surtout pensé pour les micro-transactions. A cela s'est ajouté une fréquentation en chute libre (même pas 500 joueurs en simultané sur Steam), ce qui prouve un certain désamour de la part des joueurs. Malgré cela, PlatinumGames et Square Enix refusent de baisser les bras et font savoir au monde entier que le titre continuera d'avoir le soutien des deux sociétés japonaises.

Est-ce que le suivi du service est en danger ? Non, il n'est pas prévu de revoir à la baisse le développement de Babylon's Fall. Le contenu de la Saison 2 est pratiquement terminé, et nous avons commencé à travailler sur la Saison 3 et au-delà. Nous allons continuer de fournir du contenu et d'apporter des améliorations selon le feedback des joueurs, en nous efforçant de garder les joueurs existants et d'en attirer des nouveaux. On voudrait remercier toutes les Sentinelles qui s'amusent déjà dans le monde de Babylon's Fall, et nous avons hâte d'en accueillir davantage à l'avenir.

On rappelle d'ailleurs que le 22 mars prochain sera déployée une mise à jour de grande envergure, qui fera passer le jeu dans sa version 1.1.0, avec toutes sortes de nouveautés comme une nouvelle faction, des types d'armes inédits, une nouvelle histoire aussi et plein d'autres choses. Ensuite, le 29 mars prochain, on pourra profiter d'un événement limité dans le temps, avec Nier Automata. S'il n'est pas courant que des jeux reviennent des enfers après avoir séjourné là-bas plusieurs mois, voire années, tout porte à croire que ça sera difficile de s'en remettre...