Babylon's Fall : Square Enix va mettre fin au jeu de PlatinumGames, tous les détails

Sorti en mars de cette même année, Babylon's Fall est un échec, à la fois critique et commercial. Square Enix en a conscience et a décidé de stopper l'hémorragie en annonçant la fin de son suivi en ligne. Dans un message posté sur le site officiel du jeu , on apprend que les serveurs seront coupés le 27 février 2023, symbole de décès pour ce jeu d'action multijoueur qui prenait son sens dans les parties online. Square Enix remercie la communauté pour le soutien et prévient que la Saison 2, actuellement en cours, prendra fin le 29 novembre prochain. C'est donc le moment pour les joueurs de profiter de leurs avantages avant que le jeu fasse définitivement ses adieux. Cette mort prématurée de Babylon's va-t-il ternir les relations entre PlatinumGames et Square Enix ? L'avenir nous le dira bien évidemment.