Attack on Titan 3 : un dernier épisode qui va miser sur le grand spectacle !

Le Summer Game Fest 2026 a permis de remettre un gros coup de projecteur sur la licence Attack on Titan côté jeu vidéo, avec un premier trailer de Attack on Titan 3 / A.O.T. 3 et la confirmation qu'il s'agit de l'épisode final. Derrière le projet, on retrouve toujours Koei Tecmo et son studio maison Omega Force, déjà responsables des précédents jeux adaptés de la licence. L’ambition de ce dernier épisode est donc de tout couvrir, y compris la partie la plus attendue (et la plus explosive) de l’histoire. D'après le communiqué de presse, A.O.T. 3 promet de rejouer les grands moments de la fin du manga d’Hajime Isayama, de la bataille de Revelio aux derniers affrontements entre Levi et Zeke, en passant par les tensions internes à Paradis, jusqu’à la déferlante du Grand Terrassement. Sur le plan du gameplay, on apprend que l’équipement de manœuvre tridimensionnelle a été retravaillé pour gagner en précision et en vitesse, avec des combats qui misent encore plus sur le mouvement et le timing. On pourra évidemment affronter les Neuf Titans primordiaux, avec des affrontements qui s'annoncent spectaculaires. Le studio annonce aussi un peu de contenu inédit côté narration, histoire de donner un peu de chair aux personnages et d’explorer des angles moins détaillés de l’univers.





Pas encore de date précise pour le moment, mais un livestream est prévu le 1er juillet 2026 pour en montrer davantage. Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.



