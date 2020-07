As Dusk Falls : le 1er jeu d'une ex-Quantic Dream, un trailer qui suscite la curiosité

"Ce qui me fascine dans les histoires interactives, c’est leur capacité à aller encore plus loin que les histoires linéaires traditionnelles, elles peuvent nous en apprendre plus sur nous-mêmes, explique-t-elle sur



Caroline Marchal, fondatrice et directrice de la création du studio INTERIOR/NIGHT. Si l'on insiste sur ce point, c'est tout simplement parce que pendant dix ans, elle a oeuvré chez Quantic Dream, le studio français derrière Heavy Rain, Beyond : Two Souls, Farenheit, ou encore Detroit : Become Human. Du coup, on n'est pas étonné d'apprendre qu'As Dusk Falls mettra l'accent sur la narration."Ce qui me fascine dans les histoires interactives, c’est leur capacité à aller encore plus loin que les histoires linéaires traditionnelles, elles peuvent nous en apprendre plus sur nous-mêmes, explique-t-elle sur le Xbox Wire . Lorsque l’on est dans la peau d’un personnage, nous ressentons ses émotions, devons faire face à ses dilemmes, de son point de vue propre. Mais les choix que nous faisons pour ce personnage nous appartiennent toujours, ce sont les nôtres. En se mettant à la place de l’autre, nous le comprenons mieux, mais nous en apprenons aussi plus sur notre propre nature simultanément. Nous grandissons, grâce à l’empathie." As Dusk Falls, le tout premier jeu de



Concernant As Dusk Falls, "i l conte l’histoire de deux familles dont les trajectoires de vie vont se croiser dans le désert de l’Arizona, en 1999. La plupart des histoires commencent à leur début, mais celle-ci commence en son milieu, pour ensuite s’élargir progressivement et adopter de multiples points de vue sur une période de 30 ans. Il s’agit d’une histoire qui explore le passé, le présent et le futur d’une seule dramatique nuit."



Caroline Marchal affirme de le jeu abordera différents thèmes tels que l’héritage, la résilience, ou encore le sacrifice. "C e sera à vous de faire face à ces dilemmes du quotidien et de décider comment vous influencerez l’avenir de personnes comme vous et moi, avec leurs défauts, qui tentent simplement de trouver une place dans un monde qui leur refuse."



Aucune date de sortie pour As Dusk Falls bien sûr, mais l'assurance qu'il figurera dans le catalogue du Xbox Game Pass (Xbox One, Xbox Series X, PC).

