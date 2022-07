As Dusk Falls : un trailer de lancement pour la nouvelle exclu Xbox, la direction artistique fait mouche

Développé par Interior/Night, As Dusk Falls, qui est disponible depuis hier sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, se présente comme un drame interactif mâtiné de narration. Logique, puisque le studio britannique a été fondé par Caroline Marchal qui a longtemps oeuvré en tant que lead game designer chez Quantic Dream, notamment sur Heavy Rain et Beyond : Two Souls. On rappelle que le jeu permet de suivre les vies de deux familles pendant une trentaine d'années après qu'un cambriolage a viré à la tragédie en 1998. Les développeurs promettent une histoire aux rebondissements multiples, les choix du joueur ayant bien évidemment un impact sur l'existence des différents personnages.Mais ce que le trailer de lancement souligne tout particulièrement, c'est la singularité de la direction artistique qui, il faut bien l'avouer, fait mouche. N'oublions pas non plus de mentionner la présence d'un mode multi, jusqu'à 8 joueurs pouvant prendre part à l'aventure via des smartphones. Enfin, le plus important : As Dusk Falls est déjà présent dans le catalogue du Xbox Game Pass.