Anno Mutationem : le RPG steampunk dévoile sa date de sortie dans un trailer

Officialisé en 2018 et développé par l'équipe chinoise ThinkingStars, Anno : Mutationem était présent au State of Play via un court trailer de gameplay qui nous a dévoilé la fenêtre de sortie du jeu sur PS4. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir se plonger dans l'ambiance séduisante de ce titre, puisqu'Anno débarquera au cours du mois de décembre. Cette aventure aura la spécificité de proposer des séquences en 2.5D, mais aussi en 3D, et permettra aux joueurs d'explorer un univers étrange peuplé de créatures gigantesques.